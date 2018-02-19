СМИ рассказали о пьяном Порошенко на конференции в Мюнхене

Журналистам, которые освещали конференцию по безопасности в Мюнхене, удалось снять на видео предположительно пьяного президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на журналистку Соню Кокшину, во время Мюнхенской конференции украинский лидер высказался коротко и выглядел так, словно находился в с состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах опубликованного в интернете видеоролика видно, как Порошенко выходит из лифта в приподнятом настроении, жмет руку журналисту и идет дальше.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление президента Украины на Мюнхенской конференции. Порошенко дали на выступление всего 15 минут под самый вечер в полупустом зале. На конференции украинский лидер показал грязный и измятый флаг Европейского союза, якобы привезенный им из Авдеевки. "Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.