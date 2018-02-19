В Сирии террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль

На северо-востоке Сирии террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Инцидент произошел в городе Камышли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство SANA.

По данным СМИ, мощный взрыв прогремел в западном квартале. В результате теракта пять человек погибли, еще семь были ранены. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее "Российская газета" писала, что боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" готовят в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием химического оружия. Вечером 12 февраля в российский Центр примирения враждующих сторон позвонил житель Серакаба и рассказал, что боевики на трех автомобилях завезли в населенный пункт более 20 баллонов с хлором.