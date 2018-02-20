Эксперт: Эсминцы США в Черном море могут быть оснащены ядерным оружием

Эсминцы военно-морского флота США, которые в настоящий момент находятся в Черном море, возможно, оснащены ядерным оружием. Такое мнение в беседе с "РГ" высказал член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

"Два эсминца несут крылатые ракеты "Томагавк", возможно, они оснащены ядерной боевой частью. Это реальная угроза, вызов. Ничего хорошего в том, что они туда пришли, нет. Это опасно", - сказал военный эксперт.

Что касается цели визита американских боевых кораблей в Черное море, то, по словам Коротченко, это прежде всего военно-политическое давление на Россию. "И подогреть, очевидно, военные амбиции Украины они решили своим присутствием", - добавил он. При этом военный эксперт отметил, что за эсминцами, естественно, наши военные ведут наблюдение. "Корабли отслеживаются силами всех видов разведки. Кроме того, у нас развернута в Крыму группировка сил ПВО, комплексы С-400 всегда находятся в боевой готовности", - рассказал он.

Также эксперт напомнил, что в акватории Черного моря американские эсминцы могут находиться только временно. "Согласно конвенции Монтрё, эти корабли не могут находиться там на постоянной основе, поэтому их визиты носят периодический характер, но регулярный - они стараются, что в любое время в Черном море был носитель крылатых ракет "Томагавк". Это явно недружественный сигнал, посылаемый Москве", - заключил Игорь Коротченко.

Накануне стало известно, что эсминец ВМФ США "Карни" присоединился к эсминцу "Росс", находящемуся в Черном море. Таким образом, в регионе впервые с июля 2017 года оказались сразу два американских военных корабля. Как пояснили в Пентагоне - "для проведения морских операций по безопасности".