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20.02.2018 13:23
Рубрика: В мире

Эрдоган пообещал в ближайшие дни начать марш на Африн

Текст: Константин Волков

Турецкие войска вскоре начнут осаду сирийского города Африн в провинции Алеппо. Об этом 20 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ближайшие дни наши войска направятся в Африн, - сказал он, выступая в парламенте Турции. - Подготовка займет какое-то время, поскольку главное для нас - это безопасность военнослужащих и мирного населения".

Именно из-за того, что турецкие войска стараются не допускать потерь среди мирного населения, операция "Оливковая ветвь" идет так медленно, считает Эрдоган. После осады Африна YPG (Отряды народной самообороны - курдские подразделения, воюющие с турецкой армией) не будут иметь места для переговоров с Дамаском, подчеркнул он.

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Напомним, 19 февраля Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным также заявил, как цитирует ТАСС, что "правительство Сирии столкнётся с определенными последствиями, если Дамаск примет решение заключить соглашение с YPG и ввести войска в сирийский регион Африн".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление, в котором сказал, что "цель операции "Оливковая ветвь" для всех ясна. "Мы боремся с терроризмом в этом регионе. Мы также подчёркиваем необходимость сохранения территориальной целостности Сирии". Также он добавил, что у Анкары вызывает двойственное отношение информация о возможном вводе войск сирийской армии в Африн. Сведения о вводе Сирийских народных сил (СНС) обнародовало 19 февраля сирийское государственное новостное агентство SANA. По некоторым данным, они должны появиться в Африне 20 февраля примерно в 18 часов. Речь идет, по всей видимости, об отдельных отрядах, сотрудничающих с Дамаском. Что касается соглашения о вводе сирийских правительственных войск в Африн, то этого не подтверждал Дамаск и отрицает курдская сторона. Как заявил в ночь на 20 февраля представитель YPG, никакого соглашения о вводе сирийских войск нет, существует лишь призыв войти чтобы защитить границы.

"Если они войдут для борьбы с Рабочей партией Курдистана, то у нас с этим проблем не возникнет. Но если для защиты YPG, то турецкие войска никто не сможет остановить", - отметил глава турецкого МИД.

Между тем замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил 19 февраля, что Москва готова выступить посредником между курдами и Дамаском в Африне.

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