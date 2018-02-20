Lexus представит конкурента BMW X1 через 2 недели

Lexus опубликовал тизерную фотографию кроссовера UX, который займет в модельном ряду марки место на одну ступень ниже компактного SUV Lexus NX.

На фото изображена серийная машина, а не концепт-кар. И даже по этой иллюстрации, скрывающей больше, нежели демонстрирующей, понятно, что новый UX задаст следующую планку в футуризме японских машин. Чего стоит непрерывная задняя оптика, лаконичным росчерком идущая через всю багажную дверь.

UX будет доступен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. О двигателях официальной информации нет, однако Toyota зарегистрировала товарные знаки UX200, UX250 и UX250h, сообщает портал "За рулем". А это значит, что силовых установок будет три: два бензиновых и один гибридный.

Lexus UX построен на новой платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) и делит ее с компактным кроссовером Toyota C-HR, а также новыми Prius и Camry.

Конкурентами UX являются BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.