В Брянске найден мертвым экс-барабанщик "Черного кофе"

В Брянске обнаружено тело музыканта Сергея Чернякова, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Бывшего участника ВИА "Лейся, песня" и хард-рок группы "Черный кофе" нашли в его квартире. Соседи заметили открытую входную дверь, а заглянув внутрь, увидели тело 58-летнего хозяина. Полиция и СК начали доследственную проверку.

- Пока говорить о возбуждении уголовного дела рано. Явных признаков насилия нет, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Брянской области Сергей Цыганок.

В середине 70-х годов Сергей Черняков окончил брянское музыкальное училище по классу ударных инструментов, играл в ансамблях "Стожары", "Романтики" и "Рок-Марафон". В 1982 году музыкант получил приглашение от ВИА "Лейся, песня" и два года выступал вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым. Затем Черняков играл с группами "Альфа" и "Черный кофе", Ольгой Кормухиной. Согласно данным опросов, его считали одним из лучших барабанщиков Советского Союза. В 90-е Сергей вернулся в Брянск, выступал в сольных и джазовых проектах, преподавал. Последние упоминания о концертах Чернякова датированы 2013 годом.

Напомним, летом 2016 года в Брянске был убит солист рок-группы "Ответ Чемберлену" Александр Чижиков. Тело музыканта с ножевыми ранениями нашли у гаража, в котором репетировала группа.