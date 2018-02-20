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20.02.2018 15:23
Проект: В регионах

На Дону вышло издание "Тихого Дона" без цензуры и редакторской правки

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
В Ростове-на-Дону вышло в свет первое научное издание знаменитого романа "Тихий Дон", наиболее близкое к авторскому варианту. Теперь читатель может познакомиться с текстом, освобожденным от цензурных изъятий, редакторской правки, опечаток и ошибок. Отныне переводчики на иностранные языки будут ориентироваться именно на этот вариант.
Фото: Тагир Раджавов / РГ Фото: Тагир Раджавов / РГ
Фото: Тагир Раджавов / РГ

- При жизни писателя роман "Тихий Дон" издавался 342 раза, однако сравнительный анализ показал, что нет ни одного издания, которое бы в полной мере соответствовало творческой воле автора, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - По решению главы региона Василия Голубева на первое научное издание романа "Тихий Дон" тиражом 1000 экземпляров из регионального бюджета было выделено 900 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Сотрудниками Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН были изучены и проанализированы все опубликованные при жизни писателя издания романа, а также найденные и приобретенные преданные в институт в 1999 году рукописи первой и второй книг "Тихого Дона".

- Мы впервые имеем научно-критически выверенный текст русского писателя 20-30-х годов, - сказал директор Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН Вадим Полонский. - Аналогов по научной проработанности текста у нас пока нет.

Эта колоссальная работа велась около десяти лет. Удалось выявить более четырех тысяч разночтений, в текст романа внесено около 500 поправок, каждая из которых имеет научное подтверждение. Восстановлены фрагменты текста, которые были в первых публикациях на иностранных языках. К 1933 году и позже их изъяли из текста "Тихого Дона" по идеологическим соображениям, и современный читатель их не знает.

- Ошибок и редакторских новелл было очень много в случае "Тихого Дона", они тиражировались, с каждым изданием к ним добавлялись новые, - сказал депутат Государственной думы, внук писателя Александр Шолохов. - Труд ученых сводился к тому, чтобы найти авторский вариант, к которому пришел сам писатель, и убрать редакторские правки.

Фото: РИА Новости
"Тихий Дон" Шолохова станет мобильным приложением

Александр Шолохов с большой теплотой вспомнил работу литературоведа Константина Ивановича Приймы, еще в советское время начавшего искать "неправедные" правки в тексте "Тихого Дона". В 1984 году Михаил Александрович подписал верстку издания собрания сочинений с правками, найденными Приймой, и оставил свое наставление редактору "восстановить в первоначальном виде". Но особый толчок эта работа получила в 1999 году, когда была найдена и выкуплена рукопись первых двух книг "Тихого Дона". Благодаря ученым Института мировой литературы им. А. М. Горького, донским филологам, сотрудникам музея-заповедника имени Шолохова, текстологам и шолоховедам всей страны, сегодня мы можем видеть текст автора, которым он был удовлетворен на каком-то этапе.

- Окончательного удовлетворения своей работой Шолохов никогда не испытывал, - сказал Александр Шолохов. - Вспоминаю такой случай. Михаил Александрович получил авторское издание, открыл его наугад, прочел несколько строк и отложил со словами: "Мальчишка писал". На удивленный вопрос моего папы: "В чем дело?", он ответил: "Ну, ты посмотри: "Пантелей Прокофьевич поднялся из-за стола, тяжело облокотившись пальцами рук". Вот ты, когда встаешь, можешь пальцами облокотиться? Ты ладонью облокотишься, локтем… Мальчишка писал". Очень здорово, что появился авторский вариант текста, потому что такой роман, я имею в виду и объем, и главное, ту эпоху, когда он создавался, не мог не правиться, в том числе и не самыми добросовестными редакторами.

Экземпляры сборника будут переданы в муниципальные библиотеки Ростовской области.

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