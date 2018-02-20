На Дону вышло издание "Тихого Дона" без цензуры и редакторской правки

В Ростове-на-Дону вышло в свет первое научное издание знаменитого романа "Тихий Дон", наиболее близкое к авторскому варианту. Теперь читатель может познакомиться с текстом, освобожденным от цензурных изъятий, редакторской правки, опечаток и ошибок. Отныне переводчики на иностранные языки будут ориентироваться именно на этот вариант.

- При жизни писателя роман "Тихий Дон" издавался 342 раза, однако сравнительный анализ показал, что нет ни одного издания, которое бы в полной мере соответствовало творческой воле автора, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - По решению главы региона Василия Голубева на первое научное издание романа "Тихий Дон" тиражом 1000 экземпляров из регионального бюджета было выделено 900 тысяч рублей.

Сотрудниками Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН были изучены и проанализированы все опубликованные при жизни писателя издания романа, а также найденные и приобретенные преданные в институт в 1999 году рукописи первой и второй книг "Тихого Дона".

- Мы впервые имеем научно-критически выверенный текст русского писателя 20-30-х годов, - сказал директор Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН Вадим Полонский. - Аналогов по научной проработанности текста у нас пока нет.

Эта колоссальная работа велась около десяти лет. Удалось выявить более четырех тысяч разночтений, в текст романа внесено около 500 поправок, каждая из которых имеет научное подтверждение. Восстановлены фрагменты текста, которые были в первых публикациях на иностранных языках. К 1933 году и позже их изъяли из текста "Тихого Дона" по идеологическим соображениям, и современный читатель их не знает.

- Ошибок и редакторских новелл было очень много в случае "Тихого Дона", они тиражировались, с каждым изданием к ним добавлялись новые, - сказал депутат Государственной думы, внук писателя Александр Шолохов. - Труд ученых сводился к тому, чтобы найти авторский вариант, к которому пришел сам писатель, и убрать редакторские правки.

Александр Шолохов с большой теплотой вспомнил работу литературоведа Константина Ивановича Приймы, еще в советское время начавшего искать "неправедные" правки в тексте "Тихого Дона". В 1984 году Михаил Александрович подписал верстку издания собрания сочинений с правками, найденными Приймой, и оставил свое наставление редактору "восстановить в первоначальном виде". Но особый толчок эта работа получила в 1999 году, когда была найдена и выкуплена рукопись первых двух книг "Тихого Дона". Благодаря ученым Института мировой литературы им. А. М. Горького, донским филологам, сотрудникам музея-заповедника имени Шолохова, текстологам и шолоховедам всей страны, сегодня мы можем видеть текст автора, которым он был удовлетворен на каком-то этапе.

- Окончательного удовлетворения своей работой Шолохов никогда не испытывал, - сказал Александр Шолохов. - Вспоминаю такой случай. Михаил Александрович получил авторское издание, открыл его наугад, прочел несколько строк и отложил со словами: "Мальчишка писал". На удивленный вопрос моего папы: "В чем дело?", он ответил: "Ну, ты посмотри: "Пантелей Прокофьевич поднялся из-за стола, тяжело облокотившись пальцами рук". Вот ты, когда встаешь, можешь пальцами облокотиться? Ты ладонью облокотишься, локтем… Мальчишка писал". Очень здорово, что появился авторский вариант текста, потому что такой роман, я имею в виду и объем, и главное, ту эпоху, когда он создавался, не мог не правиться, в том числе и не самыми добросовестными редакторами.

Экземпляры сборника будут переданы в муниципальные библиотеки Ростовской области.