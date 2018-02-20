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Рубрика: Легковые авто

Самый быстрый SUV в мире прибыл в Россию

Текст: Виктор Смеюха
Фото: Lamborghini Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini

"Живой" Lamborghini Urus впервые приехал в нашу страну.

При этом предзаказ на самый быстрый кроссовер в мире, которого в России до этого не видели, стартовал давно, и квота на текущий год уже исчерпана. Сейчас принимаются заказы на 2019 год.

Россия является одним из ключевых рынков для нового "Super-SUV" (именно так его предпочитают величать в компании): до РФ Urus был представлен лишь на домашнем рынке Lamborghini в Италии, а также в США, Германии, Франции и некоторых азиатских рынках.

Фото: Виктор Смеюха / РГ
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Российские цены на автомобиль стартуют от 15 миллионов 200 тысяч рублей.

Lamborghini Urus - самый быстрый на сегодня кроссовер в мире. Под капотом у SUV установлен битурбо-V8 объемом 4 литра и мощностью 650 л. с. Крутящий момент агрегата составляет 850 Нм. Такие чудовищные характеристики позволяют Urus штурмовать первую "сотню" за совершенно суперкаровские 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч.

Также Urus - первый "ламбо" за долгое время, в котором компания отказалась от канонического атмосферного мотора в пользу турбированного.

В Urus установлена модифицированная версия "общефольксвагеновского" 4-литрового V8, который в своих разных ипостасях появляется то на старших Audi линейки RS, то на Porsche Panamera Turbo, то на младшей версии Bentey Bentayga V8.

#SUV #Lamborghini