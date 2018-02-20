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20.02.2018 15:00
Рубрика: Происшествия

Сбежавшего в ФРГ виновника смертельного ДТП в Москве осудили на 2 года

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы во вторник приговорил к 2 годам колонии общего режима 28-летнего Александра Ломова, насмерть сбившего пешехода в декабре 2016 года на тротуаре возле станции метро Бауманская.

"Признать Ломова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала приговор судья Юлия Сафина.

Кроме того Ломову в течение 2 лет после освобождения будет запрещено управление транспортным средством.

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Судом и следствием было установлено, что 13 декабря 2016 года Ломов, находясь за рулем Mercedes-Benz, следовал по проезжей части улицы Бауманской - от улицы Бакунинской в сторону улицы Радио. Около дома 57 строение 2 он на большой скорости выехал на тротуар, где сбил пешехода. После ДТП Ломов скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Позднее автомобиль был найден брошенным в одной из подворотен. Сам Ломов скрылся. Сначала он был объявлен в федеральный розыск. А после того, как следователи выяснили, что подозреваемый через Белоруссию выехал в Европу, объявили его в международный розыск. В августе прошлого года Ломов был задержан в аэропорту Мюнхена при попытке пересечь границу и выдан властями Германии России.

Стоит добавить, что сразу после экстрадиции Ломов был заключен в следственный изолятор. С 23 августа 2017 года он находится под стражей, и этот срок будет зачтен ему в качестве отбытого. То есть, отсидеть ему осталось немного.

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В ходе судебного процесса Ломов признал вину и сообщил, что компенсировал семье погибшего моральный и материальный ущерб. В свою очередь родители жертвы ДТП не верят в его раскаяние и недовольны малым сроком, назначенным судом. "Максимальный срок по вмененной статье составляет 5 лет колонии, а он получил менее половины", - сказала журналистам мать погибшего в ДТП 27-летнего мужчины.

Авария, виновником которой признали Ломова, вызвала резонанс после появления видео с камеры наблюдения в интернете. На нем видно, как водитель даже не подошел к сбитому парню, а только издалека взглянул на лежащее тело. После того, как прохожие попытались задержать водителя, он оттолкнул их и уехал. Кроме того, правоохранительные органы долгое время не могли установить личность виновника аварии, тогда как журналисты это сделали очень быстро.

После того как дело приобрело резонанс, виновник был установлен и объявлен в розыск. Но к этому времени ему уже удалось скрыться за границей.

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