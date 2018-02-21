Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед выйдет на свободу

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что в силе оставлено постановление Черемушкинского райсуда, согласно которому дело было возвращено в прокуратуру, а мера пресечения избрана на срок до 22 февраля. По ее словам, материалы с ходатайством о продлении срока домашнего ареста подследственному не поступали как в Мосгорсуд, так и в Черемушкинский суд.
Напомним, буквально вчера вступил в силу закон, согласно которому продлевать срок домашнего ареста подследственным после того, как расследование дела закончено и оно направлено в прокуратуру, станет не следователь, а прокурор. Эксперты не исключали, что после этого обвиняемые станут чаще до суда проводить время на свободе, нежели раньше. Поскольку следователи предпочитают, чтобы фигуранты находились в следственном изоляторе, либо под домашним арестом. Залог, поручительство и другие, не связанные с ограничением свободы меры пресечения представители следствия не очень жалуют.
В декабре прошлого года Черемушкинский райсуд Москвы, куда поступило дело о растрате средств "Роснано", нашел в представленных материалах ошибки. Указанные в деле доказательства "не раскрывают объективного" подтверждения виновности фигурантов, сочли в суде. По словам адвокатов, допущенные следствием нарушения должны быть рассмотрены генеральным прокурором, поскольку именно он утверждал обвинительное заключение. После чего дело должно вернуться в Следственный комитет России.
По версии следствия, в 2007-2009 годах Леонид Меламед, являясь также совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение госкорпорацией "Роснано" с этой компанией договора о консультационных услугах, под видом которых "Алемару" незаконно перечислили более 220 млн рублей. По этому же делу проходит бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров. В отношении него также срок домашнего ареста истекает 22 февраля. Ходатайств о продлении ареста в суд не поступало.