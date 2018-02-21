Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед выйдет на свободу

Новости

Песков рассказал о рисках украинского закона о Донбассе 15:38
Перед входом в парк "Сокольники" установят памятник Сергею Третьякову 15:35
Детский омбудсмен выяснит причины отзыва маткапитала в Новосибирске 15:31
Медведев: РФПИ должен концентрироваться на развитии проектов в России 15:29
За наших олимпийцев переживают дома 15:29
Лавров: Международные организации должны отреагировать на события в Киеве 15:29
В Кремле объявили дату Послания - 1 марта 15:23
Американка потребовала от властей США признать существование йети 15:16
Соколов: Еgyptair не уведомляла о переносе начала авиасообщения 15:13
Биллу Гейтсу дали роль в сериале "Теория большого взрыва" 15:12
В небе над Петербургом заметили гало 15:03
Госдума одобрила законопроект о неприменении онлайн-касс в ряде случаев 15:02
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за мороза 14:45
СМИ Сербии: Вучич пригласил Путина посетить Белград 14:40
СК попросил помощи у очевидцев по делу о насилии в уральском детдоме 14:40
В Китае опять попытались запретить стриптиз на похоронах 14:39
Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом 14:30
В Якутии завели дело о самолете опасной красной икры 14:29
Счетная палата начала опрос граждан о сборе мусора 14:22
В Перми семье погибшего в ДТП школьника выплатят компенсацию 14:10
Следователь отпускал Серебренникова на кремацию матери в Ростов-на-Дону 14:09
Ради Порошенко полиция заставляет раздеваться девушек 14:08
ЦБ узнал инфляцию в России на конец 2018 года 14:07
Астрономы нашли самую старую и редкую сверхновую звезду 14:02
В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 14:05
Рубрика: Происшествия

Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед выйдет на свободу

Текст: Иван Петров
На заседании Московского городского суда в среду, 21 февраля, стало известно, что срок домашнего ареста бывшему руководителю госкорпорации "Роснано" Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате 220 млн рублей бюджетных средств, больше продлеваться не будет. Ранее назначенный судом срок домашнего ареста истекает 22 февраля. То есть сегодня в полночь с Меламеда будут сняты ограничения, связанные с домашним арестом, и он сможет свободно передвигаться и пользоваться средствами связи.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что в силе оставлено постановление Черемушкинского райсуда, согласно которому дело было возвращено в прокуратуру, а мера пресечения избрана на срок до 22 февраля. По ее словам, материалы с ходатайством о продлении срока домашнего ареста подследственному не поступали как в Мосгорсуд, так и в Черемушкинский суд.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Чубайс взял на себя ответственность за действия, вменяемые Меламеду

Напомним, буквально вчера вступил в силу закон, согласно которому продлевать срок домашнего ареста подследственным после того, как расследование дела закончено и оно направлено в прокуратуру, станет не следователь, а прокурор. Эксперты не исключали, что после этого обвиняемые станут чаще до суда проводить время на свободе, нежели раньше. Поскольку следователи предпочитают, чтобы фигуранты находились в следственном изоляторе, либо под домашним арестом. Залог, поручительство и другие, не связанные с ограничением свободы меры пресечения представители следствия не очень жалуют.

В декабре прошлого года Черемушкинский райсуд Москвы, куда поступило дело о растрате средств "Роснано", нашел в представленных материалах ошибки. Указанные в деле доказательства "не раскрывают объективного" подтверждения виновности фигурантов, сочли в суде. По словам адвокатов, допущенные следствием нарушения должны быть рассмотрены генеральным прокурором, поскольку именно он утверждал обвинительное заключение. После чего дело должно вернуться в Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2007-2009 годах Леонид Меламед, являясь также совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение госкорпорацией "Роснано" с этой компанией договора о консультационных услугах, под видом которых "Алемару" незаконно перечислили более 220 млн рублей. По этому же делу проходит бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров. В отношении него также срок домашнего ареста истекает 22 февраля. Ходатайств о продлении ареста в суд не поступало. 

Главное сегодня

РФ не исключает ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"
ФСБ завела дело о хищении в петербургском Театре Европы
На индексацию социальных пенсий направят 9,6 миллиарда рублей
Госдеп США не подтвердил поставку комплексов Javelin на Украину
Телеведущая Екатерина Андреева: Мое "Время" закончиться не может