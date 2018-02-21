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Рубрика: В мире

Небензя потребовал от постпреда США не называть власти РФ "режимом"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от американской коллеги Никки Хейли, чтобы та, соблюдая дипломатический этикет, не называла российские власти режимом.

"Хочу напомнить постпреду Хейли - в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство", - цитирует Небензю РИА Новости.

Слово "режим" в отношении России прозвучало в докладе Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. Она говорила о "безнаказанности режимов Кима, Асада и Путина".

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Напомним, ранее постпред РФ пошутил о симпатиях Хейли к России. "Она всегда отмечает Россию, не может ее не упомянуть в каждом выступлении, что я от нее слышу, - сказал Небензя. - Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому".

Кстати, Россия попросила Совет Безопасности ООН провести 22 февраля экстренное заседание по ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. За последние два дня здесь в результате обстрелов погибли 100 человек, в том числе 13 детей.

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