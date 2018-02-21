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21.02.2018 13:35
Рубрика: Общество

Нейросети научились находить болезни сердца

Текст: Александр Гавриленко
Слева - обычный образ глазного дна; картинка справа показывает, как алгоритм Google выбирает кровеносные сосуды (выделены зеленым) для анализа. Фото: theverge.com Слева - обычный образ глазного дна; картинка справа показывает, как алгоритм Google выбирает кровеносные сосуды (выделены зеленым) для анализа. Фото: theverge.com
Слева - обычный образ глазного дна; картинка справа показывает, как алгоритм Google выбирает кровеносные сосуды (выделены зеленым) для анализа. Фото: theverge.com

Ученые из Google и его дочерней компании в сфере здравоохранения Verily Life Sciences разработали новый способ оценки риска сердечных заболеваний человека с помощью нейросетей. Специальная программа анализирует скан задней части глаза пациента и на основе этих данных выдает невероятное точную характеристику состояния здоровья. Например, она весьма точно определяет возраст человека, кровяное давление, или даже является ли человек курящим. Но главное, что эти данные можно использовать для прогнозирования инфарктов и других болезней сердца.

Фото: depositphotos.com
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Качество прогнозов соответствует самым передовым мировым методикам, при этом сам анализ занимает гораздо меньше времени, поскольку он не требует анализа крови, сообщил накануне авторитетный научный журнал Nature. Чтобы обучить программу, ученые Google и Verily занесли в систему данные о 300 тысячах пациентов. Эта информация включала данные по осмотру глаз, а также общие медицинские данные. Как и во всех анализах глубокого обучения, искусственный интеллект сопоставил эти данные, в том числе методом перекрестного анализа, и нашел все необходимые взаимосвязи для дальнейшей самостоятельной работы.

Идея анализировать состояние сердца человека через глазное яблоко звучит необычно, но она опирается на огромный массив данных, доказавших эту взаимосвязь. Задняя внутренняя стенка глаза (дно) заполнена кровеносными сосудами, которые отражают общее состояние организма. Уже сегодня изучая их внешний вид с помощью камеры и микроскопа, врачи могут получить все необходимые данные. Но раньше на такой анализ требовалось много времени.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Искусственный интеллект может ускорить существующие формы медицинского анализа, - полагает профессор сердечно-сосудистой физиологии и фармакологии в лондонском UCL Алун Хьюз. - Алгоритм должен быть протестирован более тщательно, прежде чем ему можно будет доверять. Но сейчас все говорит о том, что программы Google способны с высокой точностью определить и предсказать болезни сердца.

Ученые уверены, что, имея достаточное количество информации, искусственный интеллект сможет найти совершенно новые подходы в медицине, о которых мы сегодня даже не догадываемся, причем без человеческого участия. Именно поэтому Google вкладывает в это огромные средства и уже четыре года ведет уникальное исследование, постоянно собирая медицинские данные десяти тысяч человек.

Правда, идея полностью доверить здоровье человека искусственному интеллекту - пока все же весьма отдаленная перспектива. Вероятно, речь идет о нескольких десятилетиях, пока собираемые сегодня наработки не будут проверены на 100 процентов.

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