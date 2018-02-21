Новости

Бывший бразильский лидер обжаловал обвинительный приговор 03:32
Экспедиция "От Балтики до Арктики" прибыла в самый музейный город СЗФО 03:26
США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии 03:08
Тайфун "Гита" оставил без света жителей Новой Зеландии 02:53
В Мексике при загадочных обстоятельствах пропали итальянцы 02:32
Полиция Аргентины нашла в жилом доме более 200 змей 02:16
В Италии наркоторговца арестовали через час после выхода из тюрьмы 02:02
В Варшаве поляк избил украинцев и попросил их покинуть страну 01:53
В столичном метро Венесуэлы взорвали гранату со слезоточивым газом 01:41
Трамп сделал незаконными устройства для скорострельности винтовок 01:28
Пожар в здании Следственного комитета России ликвидирован 01:24
Три человека погибли при крушении вертолета в Эквадоре 01:10
ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы 00:44
В Москве загорелось здание Следственного комитета России 00:43
СМИ: 16 мирных жителей убиты в Дейр-эз-Зоре при атаке коалиции США 00:39
Генсек НАТО рассказал о сотрудничестве с Россией в Арктике 00:31
Скончался писатель-фантаст Андрей Круз 00:30
Боевики убили пять человек и ранили 20 при обстреле Дамаска 00:18
В Уганде при странных обстоятельствах скончались пятеро иностранцев 20.02.2018
Косачев критически оценил военное присутствие США в "горячих точках" 20.02.2018
Астрономы пообещали Москве "голубую Луну" 20.02.2018
Премьер Канады опроверг родство с Фиделем Кастро 20.02.2018
Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Дамаске 20.02.2018
Эрдоган сообщил об отступлении проправительственных сирийских сил 20.02.2018
В Москве полиция задержала похитителей сумки с деньгами 20.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 00:44
Рубрика: Спорт

ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы

Текст: Никита Лашкул

Первые матчи российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы оставили смешанные чувства. Сильнее всех разочаровал "Спартак", пропустив дома трижды от басков из Бильбао.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Основной форвард "Атлетика" получил травму перед игрой со "Спартаком"

Остальные сыграли более менее сносно. Так, ЦСКА увез из Белграда ничью в игре с "Црвеной Звездой".

Скажем сразу - счет хороший, а вот качество игры нашей команды оставляло желать лучшего. Сербы упустили несколько верных возможностей, которые, прежде всего, "армейцы" давали сами. За обороной как обычно подчищал Акинфеев, пару раз спасавший после выходов один на один.

Хоть ответная игра и пройдет на стадионе ЦСКА, хозяевам надо быть крайне внимательными. Любой мяч сербов в разы усложнит задачу. Для "красно-синих" в их нынешнем состоянии нулевая ничья в гостях вроде бы должна идти в актив, но дома нужно во что бы то ни стало забивать первыми. Если "Црвена Звезда" сумеет открыть счет, то сядет в оборону и заставит наших раскрываться. А на контратаках ЦСКА может получить по полной.

Не будем думать о плохом и просто поддержим москвичей. Онлайн-трансляция должна начаться в 20:00, увидимся!

Главное сегодня

Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Дамаске
В России нашли замену запрещенным Украиной авиадвигателям
В Госдуме обвинили США в нагнетании обстановки из-за эсминца в Черном море
Немецкие СМИ отметили "печальный" эффект от речи Порошенко
Первый канал опроверг слухи об уходе Екатерины Андреевой