ЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы

Первые матчи российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы оставили смешанные чувства. Сильнее всех разочаровал "Спартак", пропустив дома трижды от басков из Бильбао.

Остальные сыграли более менее сносно. Так, ЦСКА увез из Белграда ничью в игре с "Црвеной Звездой".

Скажем сразу - счет хороший, а вот качество игры нашей команды оставляло желать лучшего. Сербы упустили несколько верных возможностей, которые, прежде всего, "армейцы" давали сами. За обороной как обычно подчищал Акинфеев, пару раз спасавший после выходов один на один.

Хоть ответная игра и пройдет на стадионе ЦСКА, хозяевам надо быть крайне внимательными. Любой мяч сербов в разы усложнит задачу. Для "красно-синих" в их нынешнем состоянии нулевая ничья в гостях вроде бы должна идти в актив, но дома нужно во что бы то ни стало забивать первыми. Если "Црвена Звезда" сумеет открыть счет, то сядет в оборону и заставит наших раскрываться. А на контратаках ЦСКА может получить по полной.

Не будем думать о плохом и просто поддержим москвичей. Онлайн-трансляция должна начаться в 20:00, увидимся!