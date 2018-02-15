"Спартак" - "Атлетик". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Отгремели первые матчи возобновленной Лиги чемпионов - самое время вернуться к нашим клубам. ЦСКА уже стартовал в Лиге Европы с унылой выездной ничьей в Белграде, а сегодня в борьбу вступают "Спартак", "Локомотив" и "Зенит". "Красно-белым" предстоит встретиться с "Атлетиком" из Бильбао.

"Народная команда" провела весьма веселый, но в целом, конечно, провальный групповой лигочемпионский цикл, увенчавшийся эпической катастрофой в Ливерпуле, которой предшествовали две бездарно упущенных победы с аутсайдером "Марибором", героический "отскок" с мерсисайдцами в Москве, блестящая домашняя победа над "Севильей" и печальное поражение в Испании. Что ж, теперь чемпиону России представилась возможность попробовать свои силы в турнире рангом пониже.

"Атлетик", болтающийся ныне в середине турнирной таблицы Примеры, шел к этому матчу еще более тернистым путем, начав с далекого третьего квалификационного раунда, где было преодолено сопротивление бухаретсткого "Динамо". В раунде плей-офф баски дважды обыграли "Панатинаикос", а затем заняли первое место в своей группе с тремя победами, двумя ничьими и лишь одним поражением - от луганско-запорожской "Зари".

Конечно, "Атлетик" - не "Атлетико" и даже не "Севилья", но испанский клуб - это всегда серьезно.

Напомним, "Спартак" начинает этот год без важнейшего игрока линии обороны - Георгия Джикии, получившего кошмарную и обиднейшую травму в контрольном матче. Пока, увы, москвичам придется привыкать играть без него. Пожелаем им удачи.

Начало матча - в 21:00 мск.