Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года
Ратифицировать Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об отдельных вопросах применения международных договоров о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, подписанный в городе Минске 21 октября 2014 года.
Президент Российской Федерации В. Путин