Розамунд Пайк исполнит главную роль в фильме о Марии Склодовской-Кюри

Amazon приютил байопик "Радиоактивно" (Radioactive) ученой Марии Склодовской-Кюри, которую сыграет Розамунд Пайк, - делится ценной информацией Variety.

Проект, представленный год назад, будет создаваться при участии крупнейшей французской киностудии StudioCanal ("Терминатор 2", дилогия "Приключения Паддингтона", "Аризонская мечта", "Кундун", "Девятые врата", "О, где же ты брат" и многие другие), а режиссерский пост займет Маржан Сатрапи ("Цыпленок с черносливом", "Голоса").

Сценаристом, адаптировавшим графический роман Лорен Реднисс Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout, стал Джек Торн ("Электрические сны Филиппа К. Дика", "Чудо"). Розамунд Пайк ("Недруги", "Исчезнувшая") привлекла создателей картины тем, что им нужна была мужественная и одновременно очень чувственная женщина, которая смогла бы полностью прочувствовать личность Кюри и передать все достоверно.

Мария Склодовская-Кюри была физиком, химиком, педагогом и общественным деятелем. Она была младшей из пяти детей, а ее отец-физик дружил с Менделеевым. Мария вместе с мужем Пьером Кюри ютилась в скромной лаборатории, где в результате кропотливых исследований были открыты и глубоко изучены радий и полоний (для этого открытия Пьер даже отложил собственные исследования). На одной из научных конференций она встретилась с Альбертом Эйнштейном и настолько очаровала его своим умом, что тот даже написал ей письмо и посоветовал никогда не обращать внимания на любых злопыхателей.

В 1903 году Мария была удостоена Нобелевской премии по физике, и эти деньги позволили создать новую лабораторию, порог которой Пьер уже не переступил - в 1906 году его сбила конная повозка. После его смерти Кюри завела непродолжительный и тщательно скрываемый роман со своим коллегой Полем Ланжевеном.

В 1910 году сторонники ученой вознамерились сделать ее членом Французской академии наук, что вызвало невероятно жестокую полемику и массу интриг - поскольку женщины в организацию не принимались. В итоге на выборах с перевесом в один голос было принято решение ей отказать.

В 1911 году она вернулась в Стокгольм и получила еще одну высшую научную награду - на сей раз за достижения в химии, став не только первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, но и одним из двух лауреатов в истории, получивших ее в разных научных дисциплинах - вторым был химик и кристаллограф Лайнус Полинг.

Создатели картины надеются, что их работа сумеет как привлечь внимание к науке, так и продемонстрировать, что ученая не была лишена человеческих качеств - например, Мария, ее муж и ее брат иногда посещали известного ясновидящего Палладино, так как считали, что его методы могут помочь науке, а в возрасте 15 лет она переживала депрессию.

В 2014 году статья для New York Times, подписанная Вероникой Гринвуд, всерьез обвинила покойную ученую в том, что она намеренно не стремилась избежать негативного влияния радиоактивных веществ, потому что это якобы придавало веса той жертве, которую Кюри принесла науке.

Дата премьеры "Радиоактивно" пока не объявлена.