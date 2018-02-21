СМИ: 16 мирных жителей убиты в Дейр-эз-Зоре при атаке коалиции США

По меньшей мере 16 мирных жителей погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Аль-Бахра в результате авиационной атаки ВВС международной коалиции, которую возглавляют США. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Сегодня ночью ВВС "международной коалиции", возглавляемой США, совершили бомбардировку населенного пункта Аль-Бахра, расположенного в 45 по направлению на северо-запад от города Аль-Букамаль. В результате американских налетов погибли 16 мирных жителей, среди которых - 9 женщин, среди раненых есть в критическом состоянии, что может увеличить число погибших", - приводит информацию агентство.

Кроме того, авиаударами уничтожены строения и имущество граждан.

МИД САР неоднократно требовал распустить незаконную "международную коалицию", созданную без мандата ООН и разрешения Сирийской Арабской Республики, напомнили в Дамаске.

Кстати, столица страны во вторник, 20 февраля, также подверглась обстрелам - минами и ракетами со стороны боевиков. В результате, по разным данным, погибли 5 человек, ранены от 9 до 20-ти.