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Рубрика: В мире

СМИ: 16 мирных жителей убиты в Дейр-эз-Зоре при атаке коалиции США

По меньшей мере 16 мирных жителей погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Аль-Бахра в результате авиационной атаки ВВС международной коалиции, которую возглавляют США. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

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"Сегодня ночью ВВС "международной коалиции", возглавляемой США, совершили бомбардировку населенного пункта Аль-Бахра, расположенного в 45 по направлению на северо-запад от города Аль-Букамаль. В результате американских налетов погибли 16 мирных жителей, среди которых - 9 женщин, среди раненых есть в критическом состоянии, что может увеличить число погибших", - приводит информацию агентство.

Кроме того, авиаударами уничтожены строения и имущество граждан.

МИД САР неоднократно требовал распустить незаконную "международную коалицию", созданную без мандата ООН и разрешения Сирийской Арабской Республики, напомнили в Дамаске.

Кстати, столица страны во вторник, 20 февраля, также подверглась обстрелам - минами и ракетами со стороны боевиков. В результате, по разным данным, погибли 5 человек, ранены от 9 до 20-ти.

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