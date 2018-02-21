Соколов: Еgyptair не уведомляла о переносе начала авиасообщения

Египетский перевозчик "Еgyptair", который назначен в рамках межправсоглашения как один перевозчик, для полетов по регулярному маршруту "Москва-Каир" не уведомлял российские транспортные власти о начале полетов в феврале.

Такое заявление сделал глава Минтранса Максим Соколов, отвечая на вопрос, уведомил ли перевозчик о переносе начала своих полетов на апрель. Хотя в расписании аэропортов полеты между Москвой и Каиром уже стоят.

20 февраля в Минтрансе отметили, что все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены.