Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6679; 2015, N 1, ст. 72; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 1, ст. 63) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 слова ". Федеральными законами может быть предусмотрена иная организационно-правовая форма многофункционального центра" исключить;

2) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами;".

Президент Российской Федерации

В. Путин