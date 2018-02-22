Авиакомпания Azur Air приостановила продажу билетов на чартерные рейсы с вылетом после 19 марта 2018 года. Об этом перевозчик сообщил, комментируя заявление Ростуризма.

Продажа через сайт авиакомпании была закрыта и до заявлений Ростуризма, сразу после получения письма от Росавиации 2 февраля.

Перевозчик ранее направлял уведомление туроператорам о том, что до получения официального уведомления от Росавиации о снятии ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, оформление авиабилетов с датой вылета после 19 марта приостановлено. Ряда туркомпаний уже начали замещать Azur Air другими авиакомпаниями.

Перевозчик же 14 февраля подал в Росавиацию заявку на снятие ограничений. Но пока решения авиавласти не вынесли.

По существующему порядку, оформление билетов на чартерные рейсы происходит в срок не ранее, чем за 14 дней до вылета, и не менее, чем за три дня. Получается, что билеты могли бы оформляться только не ранее 6 марта.