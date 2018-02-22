Ростуризм предписал прекратить продажу туров с перелетами Azur Air

Росавиация направила в адрес авиакомпании Azur Air, в отношении которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта, письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов после 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
По его данным, билеты на даты после 19 марта пока продолжают оформляться. Ведомство уточняет, что именно 19 марта заканчивается срок действия "летного" сертификата и дальнейшее развитие событий пока под вопросом.
Неизвестно, продолжит ли компания свою деятельность. В связи с этим Ростуризм обращает внимание туроператоров и турагентов, формирующих и реализующих туристские продукты, в состав которых входит перевозка пассажиров рейсами авиакомпании, на то, что бронировать билеты на даты после 19 марта нецелесообразно.
Если туры уже оплачены, необходимо подобрать варианты перевозки людей альтернативными авиакомпаниями. Ростуризм также напоминает, что туроператоры несут ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг туристам.