Ростуризм предписал прекратить продажу туров с перелетами Azur Air

Росавиация направила в адрес авиакомпании Azur Air, в отношении которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта, письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов после ‪19 марта‬. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

По его данным, билеты на даты после ‪19 марта‬ пока продолжают оформляться. Ведомство уточняет, что именно ‪19 марта‬ заканчивается срок действия "летного" сертификата и дальнейшее развитие событий пока под вопросом.

Неизвестно, продолжит ли компания свою деятельность. В связи с этим Ростуризм обращает внимание туроператоров и турагентов, формирующих и реализующих туристские продукты, в состав которых входит перевозка пассажиров рейсами авиакомпании, на то, что бронировать билеты на даты после ‪19 марта‬ нецелесообразно.

Если туры уже оплачены, необходимо подобрать варианты перевозки людей альтернативными авиакомпаниями. Ростуризм также напоминает, что туроператоры несут ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг туристам.