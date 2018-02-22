Белорусские биатлонистки выиграли "золото" Олимпиады в эстафете

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась женская биатлонная эстафета 4 по 6 км. Она увенчалась триумфом белорусской команды.

Чемпионками Игр стали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и замыкавшая квартет Дарья Домрачева. Они уверенно преодолели дистанцию, показав время 1:12:02,4 секунды, ни разу не промахнувшись и потратив в общей сложности девять дополнительных патронов.

Второе место заняла шведская команда в составе: Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг. Третьими стали француженки Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаи Бескон.

Для белорусской команды это "золото" на Олимпиаде в Южной Корее стало уже вторым. Ранее олимпийскую награду высшего достоинства завоевала фристайлистка Анна Гуськова. А Домрачева после сегодняшней гонки стала первой биатлонисткой, четырежды выигрывавшей на Олимпиадах золотые медали - на прошлых Играх в Сочи она победила в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте. По общему же количеству олимпийских наград, которых у нее стало шесть, Дарья сравнялась с сестрой нашего Антона Шипулина - Анастасией Кузьминой, выступающей за Словакию.