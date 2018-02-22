Ирак передал России обманутых террористами граждан

Власти Ирака передали России более тридцати российских граждан, обманным путем попавших на территорию, которую контролировали боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"). В передаваемой российским властям группе - 4 женщины и 27 детей, преимущественно родственники боевиков. Об этом сообщает МИД Ирака.

Как говорится в пресс-релизе министерства, никто из передаваемых россиян не участвовали в террористических операциях. Однако, по информации ТАСС, все им придется отвечать перед российским судом за незаконное проникновение на территорию Ирака.

Напомним, при посредничестве руководства Чеченской республики в Россию с территории Ирака и Сирии за минувшие несколько месяцев были эвакуированы около ста женщин и детей - жителей Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов России. Координацией процесса возвращения россиян занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.