Перед игрой "Спартака" в Бильбао прогремело несколько взрывов

За час до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между местным "Атлетиком" и "Спартаком" прогремело несколько взрывов. Кроме того, произошло столкновение фанатов двух команд.

Ситуация настолько напряженная, что полиция оцепила всю территорию вокруг домашнего стадиона "Атлетика", а в воздухе патрулирует вертолет.

По разным данным, на матче ожидается около 2500 болельщиков "Спартака".

Напомним, в первой игре в Москве "Атлетик" добился убедительной победы со счетом 3:1. Для выхода в следующий раунд спартаковцам нужно сегодня обязательно побеждать, забив при этом не меньше трех мячей.