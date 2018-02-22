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Рубрика: Авто
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23 февраля в центре Москвы ограничат движение транспорта
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7502 (39)
23 февраля в центре Москвы будет ограничено движение. Улицы перекроют из-за демонстрации и митинга, посвященных столетию Российской армии и Военно-морского флота.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта города, в 10.00 перекроют Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с Петровкой, затем в 12.00 - улицу Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом, в 12.45 - еще и Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой. Снимать эти ограничения будут по мере прохождения колонны. Так, последний участок - пересечение Петровки и Театрального проезда, планируют открыть в 13.00.
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А с 23 по 25 февраля городская парковка будет, как и бывает в столице по праздникам, бесплатной - за исключением стоянок за шлагбаумами. Они работают по обычным тарифам. Их много около излюбленных москвичами мест гуляний, например, у ВДНХ, там в выходные будет повышенный спрос на места, поэтому смысла отменять плату нет. На городских же улицах трафик уменьшается, и город может позволить стоять бесплатно, поскольку основная функция платной парковки - минимизировать блуждающий трафик.

Кроме того, в праздничные дни изменится режим работы пригородных электропоездов. 22 февраля электрички будут ходить по расписанию пятницы, а 23 и 24 февраля - по субботнему графику.

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