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22.02.2018 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ярославских школах из-за морозов отменили занятия

Текст: Элина Труханова (Ярославль) , Елена Шулепова (Тула)

26 февраля в Ярославле будет действовать режим свободного посещения школ.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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В мэрии города пояснили, что в связи с ожидаемыми сильными морозами (до минус 35 градусов) ярославским школьниками 26 февраля разрешено посещение занятий на усмотрение родителей.

- Все образовательные учреждения города будут работать в обычном режиме, - рассказал на оперативном городском совещании заместитель мэра по социальной политике Иван Лилеев. - Родители учащихся вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.

Чтобы отсутствующие дети не пропустили объяснение нового материала, в этот день в учебные программы будут внесены коррективы: учителя с пришедшими учениками будут заниматься повторением пройденного.

Напомним, недавно, 5 и 6 февраля, свободное посещение школ объявлялось в Ярославле в связи с аномальным снегопадом.

Тем временем

У студентов Тульского госуниверситета 24 февраля не будет занятий. Такое решение, как сообщает официальный Twitter ТулГУ, руководством вуза принято в связи прогнозируемыми аномальными морозами. 22 февраля в регионе объявили "оранжевый" уровень опасности. А с 23 по 28 февраля, по прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается температура воздуха на 7-12 градусов ниже нормы.

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