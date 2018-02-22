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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА объявил об аренде Оланаре в "Амкар"

Текст: Данила Жиляев
Нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре проведет остаток текущего сезона в пермском "Амкаре". Об этом сообщается на официальном сайте "красно-синих".
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Нигерийский форвард будет играть за пермяков на правах аренды. Отмечается, что в контракте нет опции выкупа - таким образом, после окончания сезона Оланаре вернется в расположение армейцев.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В нынешнем сезоне Аарон 11 раз выходил на поле в составе ЦСКА. На его счету один забитый мяч в матче с "Тосно" из Ленинградской области.

Аренда Оланаре понятна: за все время в ЦСКА он так и не оправдал ожиданий, забивая лишь по большим праздникам. В то же время, армейцы арендовали у "Лестера" уже проверенного Ахмеда Мусу, который, в том числе, вышел вчера на поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" - армейцы выиграли 1:0.

Правда, в победном мяче Муса не участвовал. Автором гола стал Алан Дзагоев, благодаря этому ЦСКА вышел в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу. Сегодня станет известно, какие еще российские команды продолжат борьбу.

Худшие шансы у "Спартака", который дома проиграл испанскому "Атлетику" 1:3 и сегодня в 23:05 по московскому времени постарается исправить положение. "Зенит" в первом матче также проиграл "Селтику", но на выезде и со счетом 0:1. А "Локомотив" выиграл у "Ниццы" 3:2. И "железнодорожники", и петербуржцы свои ответные матчи также проведут сегодня - в 19:00 и в 21:00 соответственно.

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