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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске экс-главу "Спецгазавтотранса" отправили под домашний арест

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске бывшего руководителя ПАО "Газпром спецгазавтотранс" Владимира Тумаева поместили под домашний арест на два месяца, до 18 апреля 2018 года. Об этом сообщил следователь Айдар Нигматзянов.

Представитель потерпевшего Вадима Стяжкина, на которого было организовано покушение, сказал, что они будут оспаривать решение суда.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- У потерпевшего есть основания опасаться, поскольку ранее все угрозы и случаи нападения, порча его имущества происходили в период досудебных процессов (Владимир Тумаев и Вадим Стяжкин имеют финансовые претензии друг к другу, - Прим. "РГ") либо сразу после того, как процессы стороной Тумаева были проиграны, - пояснил адвокат Стяжкина Евгений Новоселов.

Кроме того, следователь Айдар Нигматзянов рассказал подробности организованного покушения на Вадима Стяжкина.

- Преступление совершено 15 марта 2017 года и не было выполнено до конца, потому что потерпевший оказал активное сопротивление, была вызвана "скорая помощь". Нападение было совершено в подъезде дома по улице Коммунаров, 222а. Стяжкин заходил внутрь, на него напали двое людей с металлическими прутьями, выстрелили из огнестрельного оружия ограниченного поражения, но Стяжкин выжил. Могу только сказать, что этому предшествовали взаимные финансовые претензии сторон, - сказал Нигматзянов.

Напомним, Тумаева обвиняют в организации покушения, совершенного группой лиц по предварительному сговору и найму. По данным следствия, он лично организовал покушение на Вадима Стяжкина, работавшего с его зятем. До этого он якобы более двух лет постоянно ему угрожал.

Сам Тумаев предъявляемое обвинение не признал.

Владимир Тумаев с 1984 по 2009 годы руководил "Срецгазавтотрансом". Сейчас он входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68 процента уставного капитала общества.

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