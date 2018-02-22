В Дагестане проверят госзакупки

В Дагестане пройдет прокурорская проверка системы госзакупок региона на предмет законности. Об этом РИА Новости сообщил прокурор республики Денис Попов.

По словам прокурора, ведомство проанализирует, что происходило с закупками медицинского оборудования, закупками для нужд республиканского образования и всех остальных сфер. Завышались ли цены или не завышались.

Напомним, в результате работы специальной комиссии из Москвы в Дагестане было возбуждено более семит десятков уголовных дел, были задержаны высокопоставленные чиновники.

Так, 5 февраля спецназ ФСБ и сотрудники Следственного комитета России задержали экс-врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова.

Специальным рейсом они были этапированы в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ и хищении бюджетных средств в особо крупном размере - более 100 миллионов рублей. Решением Басманного суда Москвы подозреваемые были заключены под арест до пятого апреля.

Во время обысков, прошедших в поместьях и квартирах высокопоставленных чиновников, следователи обнаружили большое количество оружия, в том числе два автомата Калашникова, пистолеты ТТ и Стечкина, украшенные драгоценными металлами.