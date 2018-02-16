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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестованный экс-премьер Дагестана незаконно хранил золотой пистолет

Текст: Николай Грищенко

Арестованный по подозрению в мошенничестве экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов незаконно хранил так называемый золотой пистолет ТТ. Разрешительных документов на это оружие у бывшего чиновника не оказалось.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
Обнародовано новое видео обысков по делу дагестанских чиновников

По данным РИА Новости, обнаруженный при обыске пистолет на самом деле выполнен не из чистого золота, а позолоченный. Он инкрустирован серебром с монограммой владельца. Возможно, оружие было подарено Гамидову кем-то из его окружения.

"Пистолет боевой, поэтому хранился он у вице-премьера незаконно", - цитирует информационное агентство сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, 5 февраля спецназ ФСБ и сотрудники Следственного комитета России задержали экс-врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова.

Фото: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Видео: У премьер-министра Дагестана изъят золотой пистолет

Специальным рейсом они были этапированы в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ и хищении бюджетных средств в особо крупном размере - более 100 миллионов рублей. Решением Басманного суда Москвы подозреваемые были заключены под арест до пятого апреля.

Во время обысков, прошедших в поместьях и квартирах высокопоставленных чиновников, следователи обнаружили большое количество оружия. в том числе два автомата Калашникова, пистолеты ТТ и Стечкина, украшенные драгоценными металлами.

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