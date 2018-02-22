Псковская область и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве

Псковская область и Республика Беларусь подписали "дорожную карту" по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на 2018-2020 годы. Церемония прошла в рамках заседания рабочей группы, состоявшегося в Пскове. Стороны обязались нарастить взаимный товарооборот. А также обмениваться опытом в вопросах строительства, здравоохранения, образования, культуры, туризма и развития малого предпринимательства.

Наглядным примером такого партнерства уже сегодня стало подписание рамочного соглашения между государственным предприятием "Псковпассажиравтотранс" и белорусским "МАЗом", сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Компании вместе займутся обновлением и техническим сопровождением псковского автобусного парка.

В сфере транспорта и дорожного строительства Псковская область и Республика Беларусь договорились о поставках сельскохозяйственной, пассажирской, дорожной и строительной техники, а также материалов для дорожного строительства. Участники встречи обсудили и вопрос каботажных автомобильных перевозок между сопредельными государствами.

Кроме того, представители Псковщины и Беларуси подвели итоги сотрудничества в различных сферах за 2015-2017 годы. Если говорить о строительной сфере, специалисты из соседнего государства помогли псковичам возвести новую школу в Пскове. Сейчас они трудятся на стройплощадке школы №6 в Великих Луках и Перинатального центра в столице региона. В строительстве используются материалы и лифтовое оборудование белорусского производства.