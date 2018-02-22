В Петербурге поймали соучастника убийства антифашиста

В Курортном районе Петербурга задержали мужчину, 11 лет находившегося в федеральном розыске по обвинению в убийстве и возбуждении ненависти.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, 33 летний местный житель был задержан накануне вечером у дома 61 по Пролетарской улице в поселке Песочное сотрудниками угрозыска. Он является фигурантом дела об убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы в 2005 году. Группа злоумышленников в возрасте от 17 до 20 лет напала с ножами на Качараву и его друга Максима Згибая в центре Северной столицы. Тимур от ножевых ранений погиб на месте. Згибая с ранением грудной клетки и пробитой головой госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновным в убийстве Качаравы признали в 2007 году Александра Шабалина - его приговорили к 12 годам колонии. Еще шестерых нападавших приговорили либо к небольшим срокам (от двух до трех лет), либо к условным. Последний фигурант так и остался на свободе, его искали 11 лет.

- Мера пресечения - заключение под стражу. Мужчина доставлен в 76 отдел полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Инициатору розыска сообщено о его задержании, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД.