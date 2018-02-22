"Зенит" разгромил "Селтик" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Питерский "Зенит" стал третьим российским клубом, который обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Роберто Манчини победила дома "Селтик" (3:0) и пробилась в следующую стадию вслед за ЦСКА и "Локомотивом".

Неделей ранее в Шотландии зенитовцы выдали одну из худших своих игр в нынешнем сезоне. За весь матч "сине-бело-голубые" не создали ни одного опасного момента у ворот соперника, в то время как "Селтик" мог забить больше одного мяча. Но даже победа с минимальным счетом на своем поле автоматически сделала "кельтов" фаворитами противостояния.

Реакция "Зенита" на поражение оказалась правильной. Сегодня команда играла намного быстрее и ярче. Уже на седьмой минуте счет открыл Бранислав Иванович. Серб выше всех выпрыгнул в штрафной гостей после подачи углового и точно пробил головой. Еще более эффектным получился второй гол хозяев. Это Далер Кузяев мощным ударом с приличного расстояния застал врасплох голкипера "Селтика" Доруса Де Вриса.

2:0 после первого тайма - довольно скользкое преимущество в данной ситуации. Ведь стоило гостям забить один мяч, как "Зениту" обязательно нужно было бы в третий раз огорчить соперника. Но "Селтик" не сдюжил. Более того, на 61-й минуте "сине-бело-голубые" довели счет до разгромных 3:0. Очередной, уже девятый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы забил Александр Кокорин. Его гол так и стал последним в этом противостоянии.

Напомним, что соперника по 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" узнает завтра по итогам жеребьевки.