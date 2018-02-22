"Зенит" разгромил "Селтик" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Новости

Собянин: В Москве продолжают работать над экологичностью реагентов 03:47
Савченко предрекла большую войну и передел границ в Европе 03:40
Сообщивший о бомбе мужчина задержан около базы ВМС США 03:29
Россию в Совбезе ООН возмутила попытка ограничить выступление Сирии 03:10
Шесть человек погибли в крупном ДТП с автобусом в Кузбассе 02:36
Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян 02:16
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы 01:42
Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим НТВ 01:31
В Бильбао погиб полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак" 01:21
На Западной Украине сожгли редакцию местного издания 00:50
Эксперты МАГАТЭ подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки 00:03
Жертвами ДТП с автобусом в Кемеровской области стали 5 человек 22.02.2018
В США автомобилист протаранил стену больницы 22.02.2018
На севере Германии из-за угрозы теракта эвакуированы АЭС 22.02.2018
Перед игрой "Спартака" в Бильбао прогремело несколько взрывов 22.02.2018
Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни 22.02.2018
Спецслужбы РФ и Аргентины пресекли канал поставки наркотиков в Москву 22.02.2018
При обрушении пятиэтажного здания в Каире погибли 10 человек 22.02.2018
Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН по Сирии 22.02.2018
Суд Лондона приговорил к пожизненному заключению террориста из Судана 22.02.2018
Россельхознадзор: Вопрос с PepsiCo будет решен в ближайшие дни 22.02.2018
Беларусь и Курская область нарастят товарооборот 22.02.2018
Во Львовской области разбили памятный знак польскому королю 22.02.2018
Россия вышла на пятое место в мире по запасам золота 22.02.2018
Лукашенко: Белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой агрессии 22.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
22.02.2018 23:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" разгромил "Селтик" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" стал третьим российским клубом, который обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Роберто Манчини победила дома "Селтик" (3:0) и пробилась в следующую стадию вслед за ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы

Неделей ранее в Шотландии зенитовцы выдали одну из худших своих игр в нынешнем сезоне. За весь матч "сине-бело-голубые" не создали ни одного опасного момента у ворот соперника, в то время как "Селтик" мог забить больше одного мяча. Но даже победа с минимальным счетом на своем поле автоматически сделала "кельтов" фаворитами противостояния.

Реакция "Зенита" на поражение оказалась правильной. Сегодня команда играла намного быстрее и ярче. Уже на седьмой минуте счет открыл Бранислав Иванович. Серб выше всех выпрыгнул в штрафной гостей после подачи углового и точно пробил головой. Еще более эффектным получился второй гол хозяев. Это Далер Кузяев мощным ударом с приличного расстояния застал врасплох голкипера "Селтика" Доруса Де Вриса.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Вратарь сборной России и "Зенита" рассказал о страшной травме

2:0 после первого тайма - довольно скользкое преимущество в данной ситуации. Ведь стоило гостям забить один мяч, как "Зениту" обязательно нужно было бы в третий раз огорчить соперника. Но "Селтик" не сдюжил. Более того, на 61-й минуте "сине-бело-голубые" довели счет до разгромных 3:0. Очередной, уже девятый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы забил Александр Кокорин. Его гол так и стал последним в этом противостоянии.

Напомним, что соперника по 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" узнает завтра по итогам жеребьевки.

Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
"Локомотив" во второй раз обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Главное сегодня

Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим НТВ
Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян
В Бильбао погиб полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Донбасс создаст "народный трибунал" для Киева