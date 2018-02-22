Ученые назвали радиацию непобежденным врагом для полетов на Марс

Добраться космонавтам до Красной планеты нынешний уровень развития технологий проблем не составит. Но для ученых до сих пор открытым остается вопрос обеспечения безопасности человека от смертельных лучей радиации. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Если говорить в принципе о технической возможности долететь, то она есть - "Протон" несколько раз запустим, соберем на орбите "паровоз с вагонами" и оттолкнем к Марсу. Он как-то долетит и, возможно, кого-то довезет даже. Вопрос - каковы шансы вернуться назад, учитывая радиацию", - пояснил ученый.

По его словам, существуют многие виды радиации, попытки защититься от которых могут только усугубить ситуацию. "Если во время полета мы сталкиваемся с очень высокоэнергетическими космическими лучами, они пролетают насквозь. Но если у вас стоит высокая защита, они распадаются на так называемый ливень и "прошивают" насквозь. Повреждения от такого ливня на порядок выше", - уточнил специалист.

По его данным, воздействия таких видов радиации на биологические виды пока еще плохо исследовано. А с другой стороны, они смертельно опасны массовостью возможного поражения организма.

Сейчас космонавтов, работающих на Международной космической станции на высоте 413 км, от лучевой болезни, как известно, предохраняет магнитосфера Земли - так называемые пояса Ван Аллена, нижний из которых отстоит от планеты на 4 тыс. км. Но в дальнем космосе, конечно, такого щита у космонавтов не будет.

Как сообщил на днях журналистам президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, его сотрудники погружены, в том числе, в решение одной из самых сложных задач, ограничивающих экспансию человечества за пределы околоземной орбиты. Специалисты Курчатовского центра заняты анализом влияния высокоэнергетических частиц на живые организмы и созданием устойчивых к радиации материалов.

Но помимо проблем с безопасностью полета, по мнению ученых, необходимо еще решить и вопрос о его финансировании. "Для полета на Марс должны быть вложения, сравнимые со всей мировой космонавтикой. Поэтому, вероятно, это должен быть какой-то международный проект", - полагает Петрукович.