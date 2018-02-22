В Кремле назвали ответственных за ситуацию в Восточной Гуте

За ситуацию в Восточной Гуте ответственны те, кто поддерживают террористов, а не Россия, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы. "Вы знаете, что за ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживают террористов, которые по-прежнему там находятся", - сказал он журналистам. "Ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии", - подчеркнул он.

На вопрос, намерена ли Россия наложить вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Сирии на 30 дней, представитель Кремля сказал: "Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Там занимаются по линии нашего дипведомства, наша миссия в Нью-Йорке". "Лучше адресовать этот вопрос сейчас в Министерство иностранных дел", - посоветовал он.

"Работа ведется в целом напряженная, ситуация действительно оставляет желать лучшего, мягко говоря, поэтому этим вопросом сейчас очень концентрированно занимаются", - отметил Песков.

На просьбу подтвердить сообщения ряда СМИ, что в Сирию Россия якобы направила новейшие истребители, пресс-секретарь главы государства предложил обратиться в военное ведомство. "Президент - Главнокомандующий, но все-таки это вопрос, больше относящийся к компетенции Минобороны", - сказал он.