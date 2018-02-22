В результате действий коалиции в Сирии погибли 12 мирных жителей

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по деревне Хажин на северо-востоке Сирии. Жертвами атаки стали 12 жителей провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Отметим, что днем ранее из-за действий коалиции в районе населенного пункта Аль-Бахра погибли 16 человек. Кроме того, уничтожены строения и имущество граждан.

Самолеты совершили бомбардировку ночью. Среди погибших - 9 женщин. Многие раненые находятся в критическом состоянии, подчеркивают СМИ.

Власти Сирии неоднократно требовали распустить незаконную "международную коалицию", созданную без мандата ООН и разрешения Дамаска.