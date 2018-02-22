Власти Египта закрыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Власти Египта без объяснения причин закрыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа.

Как отмечает ТАСС, данный контрольно-пропускной пункт открылся только в среду утром и должен был функционировать в обоих направлениях до субботы включительно. Через него собирались пройти несколько сотен палестинцев, и в первую очередь те, кто обучается или работает за пределами сектора Газа, а также нуждается в медицинской помощи.

Не исключено, что закрытие терминала может быть связано с проводимой Египтом масштабной операцией "Синай-2018". Из-за постоянных атак террористов в этой части полуострова был введен режим ЧП и комендантский час.