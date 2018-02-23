СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
9-25
февраля 2018
Спорт
23.02.2018 10:40
Текст: Дмитрий Сосновский

Чехия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2018

Трансляция завершена
"Каннын-центр"
Чехия
0
Россия
3
60' Ковальчук
29' Гавриков
28' Гусев
Составы
Трансляция
Основные моменты
Главный тренер
Йозеф Яндач
Олег Знарок
Основной состав
Павел Францоуз
Доминик Фурх
Ондржей Немец
Ян Коларж
Адам Полашек
Войтех Мозик
Ондржей Витасек
Томаш Кундратек
Якуб Накладал
Михал Бирнер
Роман Червенка
Михал Бирнер
Доминик Кубалик
Мартин Ружичка
Петр Коукал
Ян Коварж
Роман Горак
Михал Ржепик
Иржи Секач
Лукаш Радил
Томаш Зогорна
Томаш Мертл
Мартин Эрат
Илья Сорокин
Василий Кошечкин
Артём Зуб
Владислав Гавриков
Вячеслав Войнов
Андрей Зубарев
Егор Яковлев
Богдан Киселевич
Никита Нестеров
Иван Телегин
Сергей Мозякин
Сергей Андронов
Павел Дацюк
Сергей Калинин
Михаил Григоренко
Илья Каблуков
Сергей Широков
Илья Ковальчук
Николай Прохоркин
Кирилл Капризов
Александр Барабанов
Никита Гусев
Илья Каблуков
60
Конец периода
Все! 3:0. Россия в финале! Спасибо за внимание, до свидания
60
Шайба
Гол! Ковальчук забросил в пустые ворота!
59
Сняли вратаря чехи
57
Радил бросает - на месте Кошечкин
55
Таймаут
Знарок взял тайм-аут
54
Кошечкин снова вступает в игру, выручая сборную России
53
Кошечкин отбивает бросок в ходе широкой чешской атаки
50
Капризов мог забить, но не попал
49
Отбились наши. Составы равны
47
Удаление
Каблуков за задержку соперника клюшкой удален
44
Дацюк неплохо бросает, но вратарь чехов надежен
42
Францоуз справляется с броском Капризова
41
Начало периода
Заключительный период стартовал. Главное теперь - не расслабляться
40
Конец периода
Перерыв! Второй тайм россиянам определенно удался
40
Кошечкин справляется с атакой Радила
37
Не реализовали наши большинство
36
Францоуз отбил бросок Нестерова. Гусев добивал, но вратарь чехов снова выручил
35
Удаление
Секач грубит, россияне в большинстве на льду теперь
35
Кошечкин справляется с броском Секача. Россияне уже в полном составе
32
Удаление
Ковальчук выбил клюшку из рук соперника. Снова наши в меньшинстве
31
Ковальчук вернулся на лед
30
Атакуют чехи, но шайба не идет в ворота
29
Удаление
Ковальчук очень жестко боролся с Коларжем. Две минуты - это еще по-божески за такой фол
29
Шайба
Гол! 2:0! Телегин выложил классную передачу Гаврикову, который расстрелял ворота!
28
Шайба
Гол! Гусев точно бросает в дальний угол! Капризов закрыл обзор вратарю, что стало причиной сомнений судей, но в итоге гол засчитан - атаки на вратаря не было
25
Францоуз справляется с броском Прохоркина
22
Составы команд вновь полные
22
Удаление
Обоюдное удаление. Червенка с Капризовым повздорили и отправились на скамейку
21
Начало периода
Второй период стартовал
20
Конец периода
Перерыв. Наши играют острее, но в целом первый период был спокойным
18
Еще одна атака россиян, но без броска
15
Кошечкин справляется с броском Коларжа
14
Телегин бросает. Выше перекладины
12
Составы равны
11
Капризов бросает. Во вратаря
11
Удаление
Теперь большинство у россиян. Коукал некорректно сыграл против Мозякина
10
Время Францоуза спасать свою команду - Капризов мог забить. Составы уже снова равны
8
Атака чехов в большинстве. Кошечкин справляется с броском Мозика
7
Удаление
Григоренко удален - нарушение численного состава у россиян
5
Коукал бросает - Кошечкин справляется
3
Россияне сделали на первых минутах пару бросков, но пока это не особенно опасно
1
Начало периода
Доброе утро! Матч начался
60
Шайба
Гол! Ковальчук забросил в пустые ворота!
29
Шайба
Гол! 2:0! Телегин выложил классную передачу Гаврикову, который расстрелял ворота!
28
Шайба
Гол! Гусев точно бросает в дальний угол! Капризов закрыл обзор вратарю, что стало причиной сомнений судей, но в итоге гол засчитан - атаки на вратаря не было

Сегодня нас ждет один из важнейших эпизодов зимней беспрецедентно драматичной для наших спортсменов Олимпиады в Пхенчхане. В полуфинале, как и ожидалось, российские хоккеисты играют со сборной Чехии.

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Спокойно и предсказуемо разделавшись со сборной Норвегии, сборная России подобралась близко к финалу - осталось переиграть Петтера Торесена.

У сегодняшних наших соперников четвертьфинал выдался не таким простым: встреча с американцами завершилась вничью 2:2, и лишь в серии буллитов чехи смогли вырвать победу.

Игра началась в 10:40 мск, верим в победу.