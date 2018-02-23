Дизайнер показал, какой могла бы стать легендарная "Победа"

Российский дизайнер-любитель Сергей Баринов создал реалистичные эскизы автомобиля Pobeda M20 Neoclassic, предположив, каким стал бы легендарный отечественный фастбек ﻿в наши дни﻿.

По мнению художника, машина смогла бы сохранить знаменитый облик "Победы", при этом выглядела бы вполне актуально. Очевидно, что современная Pobeda M20 относилась бы к сегменту люксовых автомобилей. Неслучайно любители автодизайна усмотрели сходство ее экстерьера с такими престижными моделями, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte.

Фото: www.cardesign.ru.

На профильном сайте "Cardesign.ru: Транспортный дизайн" "Победа" Баринова сразу же вышла в топ пользовательского рейтинга. Однако у коллег нашлись и поводы для критики. В частности, спорным показалось решение пятой двери - высота погрузки в багажник будет не слишком удобной.

Фото: www.cardesign.ru.

Автомобили "Победа" выпускались в Советском Союзе с 1946 по 1958 годы. Хотя прототипом для машины послужил немецкий Opel Kapitan, она стала настоящим символом советского автопрома и возрождения промышленности после Великой отечественной войны.

Именно в "Победе" впервые в нашей стране применили многие важные технологические решения, в частности, несущий кузов "бескрылой" формы, независимую подвеску передних колес и гидравлический привод тормозов. В ней появились отопитель салона и электрические указатели поворотов и стоп-сигналы.