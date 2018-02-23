Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России стартовали продажи "вседорожной" версии ситикара Kia 22.02.2018
Назван самый мужской подержанный автомобиль 22.02.2018
Peugeot представил новый седан 508 22.02.2018
Видео: Мама из Орла покорила Сеть, обеспечив сыну "зеленую улицу" 22.02.2018
23.02.2018 12:27
Рубрика: Легковые авто

Дизайнер показал, какой могла бы стать легендарная "Победа"

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.cardesign.ru Фото: www.cardesign.ru
Фото: www.cardesign.ru

Российский дизайнер-любитель Сергей Баринов создал реалистичные эскизы автомобиля Pobeda M20 Neoclassic, предположив, каким стал бы легендарный отечественный фастбек ﻿в наши дни﻿.

Фото: Пресс-служба ООО "ММС Рус"
Стали известны премьеры Женевского автосалона

По мнению художника, машина смогла бы сохранить знаменитый облик "Победы", при этом выглядела бы вполне актуально. Очевидно, что современная Pobeda M20 относилась бы к сегменту люксовых автомобилей. Неслучайно любители автодизайна усмотрели сходство ее экстерьера с такими престижными моделями, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte.

Фото: www.cardesign.ru.

На профильном сайте "Cardesign.ru: Транспортный дизайн" "Победа" Баринова сразу же вышла в топ пользовательского рейтинга. Однако у коллег нашлись и поводы для критики. В частности, спорным показалось решение пятой двери - высота погрузки в багажник будет не слишком удобной.

Фото: www.cardesign.ru.

Автомобили "Победа" выпускались в Советском Союзе с 1946 по 1958 годы. Хотя прототипом для машины послужил немецкий Opel Kapitan, она стала настоящим символом советского автопрома и возрождения промышленности после Великой отечественной войны.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ выпустил дизайнерские "треники" и футболки

Именно в "Победе" впервые в нашей стране применили многие важные технологические решения, в частности, несущий кузов "бескрылой" формы, независимую подвеску передних колес и гидравлический привод тормозов. В ней появились отопитель салона и электрические указатели поворотов и стоп-сигналы.

#советские авто