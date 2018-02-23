Самая молодая спортсменка в олимпийской сборной России 15-летняя фигуристка Алина Загитова, ее подруга и главная соперница в женском одиночном катании 18-летняя Евгения Медведева получили в Пхенчхане свои заслуженные награды - "золото" и "серебро" соответственно.

Сразу по завершении проката своей сегодняшней произвольной программы Загитова уже в статусе новоиспеченной олимпийской чемпионки сказала журналистам: "Пока никаких ощущений. Очень рада, но почувствую сделанное только когда потрогаю свою олимпийскую медаль".

И спустя несколько часов это случилось на "Олимпик Плаза" в горном кластере зимних Игр, непосредственно в Пхенчхане. Загитова буквально запрыгнула на пьедестал и радостно помахала публике руками. Алину приветствовала толпа российских болельщиков. Ничуть не меньше аплодисментов досталось и серебряному призеру личных соревнований Евгении Медведевой.

Турнир по фигурном катанию на Олимпиаде завершен. У Загитовой - "золото" в личном первенстве и "серебро" в командных соревнованиях. Медведева увозит домой в Москву два "серебра". Дуэль двух прим фигурного катания продолжится в этом сезоне на чемпионате мира.