Илья Ковальчук: Не хотел никого травмировать

Илья Ковальчук: Мы немного устали, поскольку оставили на льду много сил и эмоций. Это была великолепная командная работа. Думаю, мы заслужили выхода в финал.

Медаль вам гарантирована. Какие ощущения в связи с этим?



Илья Ковальчук: Да, но мы здесь только с одной целью. В финал мы попали заслуженно, а в нем победит сильнейший.

Первый период получился довольно тревожным. Почему?



Илья Ковальчук: Чуть нервничали, наверное. Боялись сделать ошибку. Потом первый гол - Паша (Дацюк - прим. авт.) здорово отдал, Гусь (Никита Гусев - прим. авт.) забил. Он нам как-то и эмоций придал, потом еще одну забили сразу. И пошла игра. Вася (Кошечкин - прим. авт.) здорово сыграл, меньшинство тоже здорово. Большинство может быть лучше, поэтому есть над чем работать.

Что произошло в эпизоде, когда столкнулись коленом с чехом Коларжем?



Илья Ковальчук: Хотел в него сыграть, а он убрал корпус в последний момент, попал в ногу. Слава богу, что не было травмы, что дали две минуты штрафа.

Не было страха, что матч-штраф выпишут?



Илья Ковальчук: Конечно был. Не знаю, надо было сдержаться или нет. Игровой момент, но это же хоккей. Потом он вышел, отыграл весь матч, так что все нормально. Ни в коем случае не хотел никого травмировать.

Гол Гусева судьи пересматривали. Вы не сомневались, что засчитают шайбу?



Илья Ковальчук: Да. Капризов здорово пошел на ворота. Об этом мы разговаривали в раздевалке, обсуждали, что надо вратарю мешать. Он у них кураж поймал, играет здорово на этом турнире. Капризов закрыл его, Паша отдал суперпас, а Гусев не промахнулся. Молодцы ребята.