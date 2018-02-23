Российские хоккеисты обыграли чехов и вышли в финал Олимпиады

От этого матча изначально ждали вязкого, тягучего хоккея - слишком многое стояло здесь на кону, чтобы команды побежали раскрываться. Так и получилось. Первый период и те, и другие провели предельно осторожно. У россиян можно отметить неплохие моменты в исполнении Капризова и Калинина, но не более. Чехи же, отыграв большинство еще в первой половине периода, по воротам Кошечкина до перерыва вообще не бросили ни разу, уступив по этому показателю 6:9. Одним словом, очень средний по содержанию отрезок.

Второй период начался примерно в том же ключе, с минимумом атак и отсутствием моментов. Взрыв произошел на 27-й минуте, когда Павел Дацюк выдал гениальную поперечную передачу, увидев на левом фланге свободного Гусева. Никита с острого угла вогнал шайбу под перекладину - распластавшийся на льду чешский вратарь Францоуз сделать уже ничего не мог. Наставник сборной Чехии Йозеф Яндач пошел ва-банк и попросил видеопросмотр эпизода. По его мнению, в данном моменте находившийся на пятачке Капризов мешал голкиперу. Однако судьи, внимательно изучив запись эпизода, гол засчитали. А чешская команда таким образом лишилась еще и права на тайм-аут.

Уже в следующей смене Григоренко выцарапал шайбу в своей зоне и отправил в контратаку Телегина. Иван, домчавшись до чужих ворот, перевел налево Гаврикову, и российский защитник с лету по-теннисному махнул шайбу в сетку - 2:0. Практически сразу после этого наши хоккеисты остались в меньшинстве. И двухминутный штраф, выписанный Ковальчуку, выглядел скорее подарком от судей - Илья в жестком стыке нанес повреждение Коларжу. Вице-капитан чехов ушел со льда только с чужой помощью, и тот факт, что Ковальчука наказали лишь стандартным удалением, вызвал на скамейке команды бурю возмущения. Впрочем, едва вернувшись со скамейки штрафников, звездный российский нападающий отправился туда вновь за необязательный фол в центральной зоне. Но спецбригада меньшинства сработала четко, и чехи из двух подряд удалений ничего извлечь не смогли. Концовка периода прошла в беспрерывных атаках россиян, которые также результата не принесли.

Задача на заключительную 20-минутку для команды Олега Знарка формулировалась предельно просто - надежно сыграть в обороне и не дать оппоненту шанса вернуться в игру. Чехи, наоборот, были вынуждены обострять и идти вперед. Моменты у ворот Кошечкина периодически возникали, но в нужный момент Василий играл уверенно и россиян выручал. Последние минуты матча почти целиком прошли в зоне россиян, однако чешское давление "красная машина" выдержала. А когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, Ковальчук броском в пустые ворота установил окончательный счет - 3:0. Российская сборная празднует первый за 20 лет выход в финал Олимпиады. В нем ей предстоит встреча с победителем поединка Канада - Германия, который начнется чуть позднее. Финал состоится в 7:10 утра по московскому времени 25 февраля, в последний день Игр-2018.