Косачев назвал новые санкции против КНДР "произволом и шантажом США"

Расширение санкционных мер против Северной Кореи является "произволом и шантажом" с американской стороны. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Минфин США, собирающийся преследовать санкциями на сей раз 56 судов, судоходных и торговых компаний (КНДР), превращается из финансового органа в карательный, использующий доминирующее положение Америки в мировой экономике сугубо в своих интересах", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, анонсирование новых санкций против КНДР совпадает с возможностью проведения третьего межкорейского саммита, при условии, что главы Республики Корея и КНДР не встречались более 10 лет. "Складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате", - добавил Косачев.

В пятницу Дональд Трамп объявил, что власти США приняли решение существенно расширить санкции в отношении КНДР с целью лишить власти республики средств для финансирования ядерной программы.