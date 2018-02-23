Павел Дацюк: Самый важный матч еще впереди

Ваша передача оказалась переломной, игра ведь не складывалась поначалу.



Павел Дацюк: Вы видели, что вся игра была с большим напряжением. Так что в таких матчах один гол, наверное, мало что решает.

Важно было первыми забить?



Павел Дацюк: Конечно это было важно. Очень напряженная игра была, все боялись ошибиться.

Вспомните этот эпизод с голевой передачей.



Павел Дацюк: Уже все забыл. Готовимся к следующей игре.

По статистике вы пробежали больше всех и показали самую высокую скорость.



Павел Дацюк: В хоккей надо играть, а не бегать.

Свежести на главный матч будет достаточно?



Павел Дацюк: Будет время, будем восстанавливаться. Если вы не будете мне много вопросов задавать, я успею больше восстановиться.

Чехи сыграли так, как и ожидали?



Павел Дацюк: На самом деле они хорошо играли. В комбинационный, быстрый хоккей, больше акцентированный на контратаки.

Судя по счету, игра в обороне удалась абсолютно. Согласны?



Павел Дацюк: Это, наверное, не так. Все-таки было много моментов, Василий Кошечкин здорово сыграл. Но самый важный матч еще впереди.