Павел Дацюк: Самый важный матч еще впереди

Ваша передача оказалась переломной, игра ведь не складывалась поначалу.
Павел Дацюк: Вы видели, что вся игра была с большим напряжением. Так что в таких матчах один гол, наверное, мало что решает.
Важно было первыми забить?
Павел Дацюк: Конечно это было важно. Очень напряженная игра была, все боялись ошибиться.
Вспомните этот эпизод с голевой передачей.
Павел Дацюк: Уже все забыл. Готовимся к следующей игре.
По статистике вы пробежали больше всех и показали самую высокую скорость.
Павел Дацюк: В хоккей надо играть, а не бегать.
Свежести на главный матч будет достаточно?
Павел Дацюк: Будет время, будем восстанавливаться. Если вы не будете мне много вопросов задавать, я успею больше восстановиться.
Чехи сыграли так, как и ожидали?
Павел Дацюк: На самом деле они хорошо играли. В комбинационный, быстрый хоккей, больше акцентированный на контратаки.
Судя по счету, игра в обороне удалась абсолютно. Согласны?
Павел Дацюк: Это, наверное, не так. Все-таки было много моментов, Василий Кошечкин здорово сыграл. Но самый важный матч еще впереди.