СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
9-25
февраля 2018
Спорт
23.02.2018 15:12
Текст: Илья Зубко (Каннын)

Павел Дацюк: Самый важный матч еще впереди

Капитан российской хоккейной сборной Павел Дацюк в полуфинальной встрече против Чехии сделал потрясающий пас, после которого Никита Гусев и забил победный гол. Но свои заслуги форвард переоценивать скромно не стал.

Ваша передача оказалась переломной, игра ведь не складывалась поначалу.

Павел Дацюк: Вы видели, что вся игра была с большим напряжением. Так что в таких матчах один гол, наверное, мало что решает.

Фото: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
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Важно было первыми забить?

Павел Дацюк: Конечно это было важно. Очень напряженная игра была, все боялись ошибиться.

Вспомните этот эпизод с голевой передачей.

Павел Дацюк: Уже все забыл. Готовимся к следующей игре.

По статистике вы пробежали больше всех и показали самую высокую скорость.

Павел Дацюк: В хоккей надо играть, а не бегать.

Свежести на главный матч будет достаточно?

Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Павел Дацюк: Будет время, будем восстанавливаться. Если вы не будете мне много вопросов задавать, я успею больше восстановиться.

Чехи сыграли так, как и ожидали?

Павел Дацюк: На самом деле они хорошо играли. В комбинационный, быстрый хоккей, больше акцентированный на контратаки.

Судя по счету, игра в обороне удалась абсолютно. Согласны?

Павел Дацюк: Это, наверное, не так. Все-таки было много моментов, Василий Кошечкин здорово сыграл. Но самый важный матч еще впереди.