Путин: Загитова показала лучший результат в борьбе с сильнейшими

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы олимпийской чемпионке Алине Загитовой и серебряному призеру Олимпиады в Пхенчхане Евгении Медведевой, а также их тренерам.

Глава государства отметил блистательный дебют Загитовой на Олимпийских играх.

- В борьбе с сильнейшими фигуристками планеты Вы показали лучший результат. По технике, исполнительскому мастерству, настрою уверенно превзошли титулованных соперниц. Этот успех - Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение славных традиций отечественного спорта, - подчеркнул президент страны.

Медаль Евгении Медведевой - это заслуженная награда за упорный труд и спортивный талант, высокое мастерство, технику и артистизм.

- Вами искренне восхищаются любители фигурного катания во всем мире, поддерживают и радуются Вашим успехам, - говорится в поздравлении главы государства.

Напомним, сегодня Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании, а Евгения Медведева выиграла серебряную медаль.