Видео: В Ярославле автомобилистка сбила трех школьниц на "зебре"

В Ярославле Skoda Yeti сбила трех девочек, пересекавших улицу по пещеходному переходу. Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

Происшествие случилось на перекрестке улицы Орджиникидзе и проспекта Машиностроителей. Иномарка повернула налево и врезалась в группу детей, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора. Девочек разбросало в разные стороны. После столкновения Skoda остановилась, из нее вышла женщина и поспешила к пострадавшим. Школьницы самостоятельно поднялись на ноги, однако они получили травмы - вскоре на место происшествия приехала карета скорой помощи. Все обстоятельства ДТП теперь выясняет полиция.

Напомним, 7 февраля на том же перекрестке 75-летний житель Ярославля переехал упавшую на пешеходном переходе женщину-инвалида. Та получила тяжелую травму ноги, сейчас женщина в больнице. Водитель Lada Granta тоже оказался инвалидом второй группы. Он не признал себя виновным и тем не менее был лишен прав на год. Против него возбуждено и уголовное дело.