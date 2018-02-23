В Кузбассе завели дело о гибели шести человек в ДТП

В Кемеровской области полицейские возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского автобуса, в результате которого погибли шесть человек и еще 14 пострадали.

- Следователем отделения МВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи по 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, крупная авария произошла сегодня ночью на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области.

Примерно 01:00 по местному времени на трассе столкнулись грузовик Volvo из Самарской области и пассажирский автобус Higer, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш Кемеровской области.

- По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. В ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, в том числе и водитель фуры. Еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в региональном управлении МВД.

Следователям уже установили, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска, который организовал частный рейс в Шерегеш для туристов. В ходе расследования предстоит провести проведены судебные медицинские и автотехнические экспертизы, которые позволят установить причины произошедшей аварии.