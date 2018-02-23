Двигатели десантных кораблей РФ поменяют местами

Главные двигатели большого десантного корабля "Петр Моргунов" поменяют местами. Таким образом на судостроительном заводе "Янтарь" рассчитывают устранить проблемы с управляемостью корабля при движении задним ходом, сообщил портал FlotProm со ссылкой на источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

- Правый и левый двигатели переставят на левый и правый борт соответственно. Это позволит изменить характер вращения винтов и устранить проблему с управляемостью при движении задним ходом, - рассказал собеседник издания. Он добавил, что в случае успешных испытаний "Петра Моргунова" будет принято решение об аналогичных изменениях на головном корабле проекта 11711 "Иван Грен". В этом случае двигатели переставят после передачи корабля флоту, в очередной раз перенесенному - теперь на май 2018 года.

Напомним, в декабре государственные испытания БДК "Иван Грен" были приостановлены из-за выявленных проблем.

- У него очень трудная судьба. Первоначально техническое задание было выдано на корабль, который ходил бы по внутренним водным путям, рекам и каналам. Соответственно поставленной задаче были заложены ширина, высота и осадка. Затем БДК пришлось переделывать в морской корабль: изменять высоту надстройки и вносить кое-какие изменения в проект. Именно они стали причиной сегодняшних проблем. Делать проект заново не было времени, пришлось доводить до ума то, что было. Результат налицо, - рассказал ранее в интервью ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.

Спуск на воду БДК "Петр Моргунов" планировался в мае. Перестановка двигателей - сложная операция и может занять несколько месяцев. Тем не менее она возможна, сообщил порталу Александр Архипов, инженер машиностроительного завода "Звезда", специалист по судовым дизелям.

Главная энергетическая установка кораблей проекта 11711 состоит из двух дизельных двигателей 10Д49 производства Коломенского завода Длина каждого агрегата 5,2 метра, высота 3,4 м, масса более 24 тонн. Десантные корабли проекта 11711 строятся на калининградском судостроительном заводе "Янтарь". В пресс-службе завода подтвердили информацию о перестановке двигателей, не вдаваясь в подробности.