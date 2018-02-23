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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция "От Балтики до Арктики" нашла кратчайший топоним на Севере

Текст: Вера Черенева
Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" посетили село Ыб в Сыктывдинском районе Республики Коми. Это один из самых коротких топонимов России.

Село Ыб - самый древний населенный пункт России на букву "ы". Первые упоминания о нем датируются 1586 годом. Причем, если переводить "Ыб" с языка коми, то получится целое предложение - "белое поле на холме".

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Дело в том, что "ыб" - не только название населенного пункта, но и обычный сельскохозяйственный термин. Так в Республике Коми называют все поля на возвышенностях. С 2010 года в Ыбе работает Финно-угорский этнопарк. Ежедневно сюда приезжают сотни туристов, причем, не только из других регионов, но и из самой Республики Коми. Здесь проживают представители более чем 170 национальностей. И все они сохраняют свои уникальные обычаи: в селах живы диалекты, говоры, в каждом районе есть свои тотемные узоры, которыми украшают дома и одежду. Чтобы разобраться во всех тонкостях, люди и едут в этнопарк.

- Я и сама прекрасно помню, как готовили на селе, как отмечали праздники, какую посуду использовали в хозяйстве, - говорит Ольга Чабанова.

Официально ее должность звучит как культорганизатор, но по факту Ольга - хранитель и популяризатор кулинарных традиций зырянских крестьян. Ольга Чабанова достает из печи еще горячие шаньги. Это традиционная выпечка жителей Коми.

Самими шаньгами на Северо-Западе никого не удивить, их готовят в Карелии, в Архангельской области и на Вологодчине. Но везде есть свои особенности. Например, на вологодских землях помимо традиционных творожных и картофельных, часто делают шаньги с вареньем. В Карелии такую выпечку называют ржаниками и готовят исключительно из ржаной муки.

Фото: Вера Черенева/РГ
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В Коми начинкой для шанег часто служит каша, а муку используют, как правило, ржаную.

- В наших краях люди жили довольно бедно и белый хлеб могли позволить себе немногие. Поэтому и шаньги в основном готовили из ячневой или ржаной муки. А из пшеничной муки их делали только по большим праздникам, - говорит Ольга Чабанова.

Также зыряне любят побаловать себя пирожками с капустой. На местный манер их называют "капустаа". В здешних домах традиционно пили иван-чай. Сейчас его можно купить в любом магазине, но до сих пор местные жители сами собирают и высушивают иван-чай. Точно также, несмотря на то, что в каждом доме есть микроволновки или электроплиты, в деревнях по-прежнему готовят в русских печах.

Деревни в Республике Коми небольшие и расположены довольно компактно. И здесь частые гости -медведи и волки. В прошлом году медведь даже подходил к окраинам Ыба.

- Поэтому знающие люди всегда, когда уходят в лес или даже на окраину деревни, носят с собой трещетки, - рассказывает Ольга Чабанова.

В Республике Коми живо интересуются традициями прошлого. Скоро в Ыбе начнут проводить выездную регистрацию брака. Соответствующие соглашения с этнопарком уже подписаны между министерством юстиции и министерством культуры Коми.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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К слову, в регионе стараются не зацикливаться на прошлом. Например, большой популярностью в этнокультурном центре пользуется открытый здесь в прошлом году музей нефти, в котором представлены картины, нарисованные как раз этой природной жидкостью. Рисовать нефтью сейчас модно, в современном искусстве существует даже такой термин как "нефтизм". Художники не используют холсты или дерево, так как жидкость в них впитывается мгновенно. Все работы выполнены на пластиковых панелях. В работах художники используют почти 70 разновидностей нефти, причем, плотность и регион добычи не важны, ключевую роль играют оттенки. Гамма здесь достаточно скромная, в основном коричневые, розовые и желтые оттенки. Даже рамы для произведений здесь особенные - их делают из отходов нефтепроизводства.

Кроме того, каждое лето в Ыбе проводится крупный музыкальный фестиваль "Ыбица". В течение пяти дней на площадках выступают самые известные коллективы республики. А еще в селе есть интересная традиция. Если в Еропе при фотографировании говорят: "сыр", в Великом Устюге - "шишки", то здесь главное слово для широкой улыбки - "ыб".

После Ыба автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" прибыла в Сыктывкар. Напомним, путешествие "От Балтики до Арктики" организовано "Российской газетой" совместно с информагентством БНК. Экспедиция стартовала из Петербурга 19 февраля.

На данный момент путешественники успели посетить Тихвин, Вологду, Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск. Впереди самый сложный участок пути - путешественники проедут через Ухту, Сосногорск, Усинск, Печору и 27 февраля прибудут в Нарьян-Мар.

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