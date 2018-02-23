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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростов прибыл поезд с экспозицией "Александр Печерский"

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
В Ростов-на-Дону из Москвы прибыл необычный состав: в его вагонах разместилась экспозиция, посвященная лейтенанту Советской армии Александру Печерскому. В 1943 году он организовал и возглавил восстание в лагере смерти "Собибор". Благодаря самоотверженному подвигу восставших концлагерь был уничтожен, и это единственный случай в истории Второй мировой войны.

Встреча необычного поезда прошла трогательно и необычно. На перрон, как будто из кинохроники прошлого века пришли женщины с букетами цветов. Ярко желтые герберы своим теплым цветом выделялись на фоне заснеженного вокзала. Интригующе смотрелись на вокзале юноши и девушки в форме солдат Великой Отечественной войны. Среди остальной публики "своих" узнавали сразу - по георгиевским ленточкам.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В поезде Москва-Ростов открылась экспозиция о восстании в лагере Собибор

- Один, два, три, четыре… Вот здесь должен остановиться вагон, - выстраивал "почетный караул" из реконсрукторов истории председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Резванов.

Поезд остановился. Пассажиры сошли на перрон, а затем неожиданно, что не было запрограммировано регламентом, вагоны стали местом паломничества. Дети, старики, полицейские, казаки… поднялись в вагоны, чтобы собственными глазами увидеть экспозицию, посвященную восстанию узников концлагеря.

- Граждане, граждане прошу вас побыстрей. Мы занимаем пути, на которые должен прийти другой состав, - сетовал начальник поезда, а люди ходили по вагонам и читали документы.

"Из 550 заключенных "Собибора" - 130 не смогли принять участие в восстание из-за изможденного состояния…. 80 погибли при побеге… До конца войны дожили лишь 53 участника восстания… Сразу после побега заключенных лагерь был закрыт и стерт с лица земли. Дабы ничто не напоминало о сопротивлении. На его месте фашисты посадили капусту и картофель", - гласили плакаты в коридорах вагона.

Фото: kinopoisk.ru
Всероссийская премьера фильма "Собибор" состоится в Ростове

Вняв просьбам железнодорожников встречающие переместились в здание вокзала, где была развернута тематическая выставка "Собибор".

- Отец был очень скромным человеком и никогда не злоупотреблял своим подвигом. Он вообще не любил рассказывать о событиях тех страшных лет. Только когда 14 октября в нашем доме собирались участники восстания, то речь заходила о восстании в "Собиборе". Душевная травма осталась с отцом на всю жизнь. Сильный и мужественный человек не мог слышать детский плачь и тоже начинал плакать как ребенок, - рассказывает 84-летняя дочь героя Элеонора Гриневич (Печерская).

Дети и праправнуки Александра Печерского с нетерпением ждут выхода на экран кинофильма Константина Хабенского "Собибор".

- Впервые в истории отечественного кинематографа премьера военной драмы состоится не в Москве, а в городе, где живут потомки несломленного концлагерем советского офицера и человека Александра Печерского. Именно в Ростове-на-Дону 24 апреля состоится всероссийская премьера, - заявил председатель правления фонда "Памяти Александра Печерского" Илья Васильев.

Он также заявил, что практически одновременно кинофильм выйдет на экраны кинотеатров Голландии, Литвы, Германии, Белоруссии, Израиля и Польши.

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